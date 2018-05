San Marino - Malta: Renzi firma accordo di Cooperazione nel settore della Cultura e dell’Istruzione

Si è conclusa la visita del Segretario Nicola Renzi a Malta, dove ha avuto tutta una serie di incontri che si sono conclusi con la sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione nel settore della Cultura e dell’Istruzione tra il Segretario agli Esteri e l'omologo maltese Carmelo Abela. Ribadendo la volontà di darne al più presto concreta attuazione. Si rafforza dunque la collaborazione bilaterale, data anche la comune propensione allo sviluppo economico, turistico e culturale e al processo di internazionalizzazione. Nell'incontro anche la disamina del rapporto con le maggiori Organizzazioni Internazionali.



Nell'ambito degli incontri il responsabile di politica estera ha anche firmato un accordo in ambito culturale con il Ministro per l’Istruzione, Evarist Bartolo. Sull’opportunità di avviare a breve concrete collaborazioni per scambi di studenti e docenti, valutando altresì ulteriori possibilità anche alla luce del nuovo accordo.



Ieri il Segretario Renzi aveva incontrato il Ministro per gli Affari Europei e le Pari Opportunità, Helena Dalli: sulla possibilità di condividere il percorso sammarinese in atto in ambito europeo, per il quale il Governo e il Paese stanno investendo notevoli risorse ed energie. La stessa Dalli ha offerto piena disponibilità per il negoziato in corso e confermato il sostegno in ambito comunitario, manifestando anche la volontà di mettere a disposizione la professionalità e l’esperienza acquisite da Malta durante il proprio processo di integrazione.