Di Maio - Salvini: nuovo vertice domani a Milano

'Molte convergenze' sul programma, ma ancora non si parla del nome del premier. Luigi Di Maio sintetizza il faccia a faccia con Salvini di questa mattina. Nuovo vertice domani a Milano, obiettivo 'firmare un contratto di un governo di cambiamento. Speriamo di chiudere il prima possibile, altrimenti si torna al voto'. Dal M5s rassicurazioni all'Ue: 'Non ci saranno forzature sul deficit'. Mentre Casaleggio annuncia che il contratto di governo sarà votato online sulla piattaforma Rousseau.