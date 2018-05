Berlusconi candidabile, sì del giudice riabilitazione. Ultime trattative tra Lega e M5s per governo

Silvio Berlusconi ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Milano la "riabilitazione". Una decisione - scrive il Corriere della Sera - che di fatto cancella tutti gli effetti della condanna subita nell'ambito del processo sui diritti Mediaset nel 2013. Sentenza che aveva fatto scattare l'incandidabilità imposta dalla Legge Severino.

Se in questo momento si dovesse andare alle urne, Berlusconi avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.



Una notizia che arriva nell'ultimo giorno di trattative per il governo tra Di Maio e

Salvini, oggi un incontro a Milano. Rimangono distanze sul nome da indicare per Palazzo Chigi. Tensione anche su alcuni temi, da Alitalia all'Ilva al conflitto di interessi. Casaleggio annuncia che il contratto di governo sarà votato dai 5Stelle su Rousseau. Di Maio vede Meloni, e la leader di FdI sostiene di aver rifiutato di sostenere l'esecutivo M5S in cambio di una presenza nell'esecutivo. Ma dal Movimento negano: 'Una follia'.