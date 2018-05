Patrimoniale: Csu boccia tassazione su patrimonio netto delle imprese e unica aliquota

Il sindacato chiede di attivare subito un tavolo tecnico contro evasione, elusione e dichiarazioni mendaci

La Csu scrive a Consiglieri e Governo sulla patrimoniale. “Nessuna pregiudiziale se va a colpire i grandi patrimoni” – esordisce, ma teme che la sua introduzione nell'attuale fase politico – economica non favorisca l'interesse di nuovi investitori e pesi sulle famiglie. Torna la richiesta di una tassa straordinaria ed equa.



I sindacati contestano la tassazione sul patrimonio netto delle imprese, “che colpisce un loro elemento di solidità, vale a dire risorse lasciate nelle aziende per reinvestirle nell'attività produttiva, non favorendo la creazione di nuova occupazione. Ritengono che la patrimoniale debba comprendere le rendite finanziare a fini speculativi ed essere applicata sulla sommatoria dei beni mobili ed immobili, siano essi detenuti da persone fisiche direttamente o attraverso partecipazioni societarie.



Ovviamente – aggiungono – mantenendo la franchigia per la casa di residenza, per la raccolta diretta e per le polizze previdenziali fino ad un determinato valore, oltre a scorporare immobili soggetti a mutui per la parte non ancora rimborsata. Bocciata anche l'unica aliquota per tutti i patrimoni. “Si mette sullo stesso piano – rileva la Csu – chi ha investito i pochi risparmi di una vita con chi ha accumulato grandi ricchezze”. Torna quindi a proporre la progressività dell'aliquota con una franchigia per i redditi più bassi. Infine invita il Governo a maggior controllo contro evasione, elusione e dichiarazioni mendaci attivando immediatamente un tavolo tecnico con le parti interessate, comprese quelle sociali. Suggerisce tra le forme di controllo la comunicazione da parte delle banche agli organismi preposti delle disponibilità finanziarie dei contribuenti. “Proposte che trovano la condivisione di tanti lavoratori e pensionati” – sottolinea, e che arrivano mentre si prepara lo sciopero generale.



MF