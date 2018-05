Decade la residenza elettiva per Ali Turki

“Mohammed Ali Ismail Turki non ha ultimato la procedura di deposito dei documenti richiesti, con conseguente decadenza della delibera di concessione della residenza elettiva a seguito di investimento immobiliare”.



E' il riferimento che il Segretario Renzi porterà all'attenzione della Commissione esteri convocata per lunedì prossimo. Il 28 febbraio, ricorda il capogruppo di Rete Matteo Zeppa, il nome di Ali Turki era invece presente ma quella residenza non è stata discussa perchè non si era arrivati al comma.



La legge prevede 90 giorni di tempo per perfezionare l'acquisto dell'abitazione che consente di ottenere la residenza elettiva, una durata che il governo sta da tempo pensando di rivedere ritenendola non sufficiente. Ali Turki dunque non ha ancora comprato casa o, perlomeno, non è riuscito a farlo nei tempi stabiliti. Non prevede però il requisito della residenza l'acquisto del Cis, sancito da Banca Centrale nel gennaio scorso, che ha autorizzato l'imprenditore saudita al passaggio di proprietà dell'intero pacchetto azionario della banca. Lo stesso istituto di credito, circa 2 mesi fa, aveva puntualizzato che l'operazione stava procedendo secondo le tempistiche stabilite.



Sonia Tura