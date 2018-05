Patrimoniale: Governo, "disponibili a confronto diretto con la CSU"



In merito alle critiche della CSU alla patrimoniale, ieri avevamo anticipato i contenuti della lettera inviata a Congresso di Stato e Consiglieri

Il Congresso di Stato fa sapere di avere esaminato la nota inviata dalla Centrale Sindacale Unitaria, e “ritiene legittime – si legge in un comunicato – alcune considerazioni avanzate dalla CSU”. In particolare, l'Esecutivo, sottolinea la propria attenzione sul problema dell'evasione fiscale; affermando come alcune proposte del Sindacato siano oggetto di valutazione “in termini attuativi”. “Così come l'accertamento delle responsabilità”, in merito a quanto avvenuto nell'ultimo decennio nel settore bancario. I costi per supportarlo – riconosce il Congresso - “non possono essere ad esclusivo carico dei cittadini, lasciando invece indenne chi ha provocato i disastri”. Il Governo ricorda poi che l'imposta straordinaria era uno degli impegni assunti in sede di bilancio di previsione 2018, e che questo intervento “sarà accompagnato da altri atti di natura strutturale” per consolidare la finanza pubblica. Sul fronte dello sviluppo, e del sostegno alle imprese, l'Esecutivo sottolinea come si stiano concretizzando nuovi progetti, mentre altri – come il Polo della Moda – siano in fase di avviamento fattivo. “Se la CSU – conclude la nota – intende avviare un confronto diretto sul tema, il Governo, come ha sempre dimostrato e manifestato ai tavoli di confronto, è disponibile”.