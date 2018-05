Congresso di Stato: una legge per proteggere i dati delle persone

Congresso di Stato al lavoro anche in vista della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, che dovrebbe riunirsi mercoledì, in vista di una nuova sessione del Consiglio Grande e Generale.



La Segreteria di Stato per gli affari interni ha portato all'attenzione del governo il progetto di legge per la protezione delle persone, con riguardo al trattamento dei dati personali, un argomento di sempre più stretta attualità anche alla luce dell'abuso che, dei dati personali, hanno fatto le piattaforme digitali.



Il Segretario di Stato al territorio invece sta modificando - come aveva anticipato - la delibera del 2015 che è quella relativa allo studio degli interventi per razionalizzare le sedi istituzionali e amministrative.



Sonia Tura