M5s e Lega oggi al Colle: verso premier politico

Nuovo giro di consultazioni del capo dello Stato per la formazione del governo. Oggi pomeriggio, separatamente, saliranno al Colle prima il M5s con Di Maio, alle 16.30 e poi la Lega alle 18.00 con Salvini.



Riferiranno a Mattarella dopo il loro ultimo vertice in nottata, servito a rifinire gli ultimi dettagli. C'è però ancora attesa del nome del premier, che dovrebbe essere politico e non tecnico.



Intesa sulla revisione della legge Fornero. Tajani: Fi rimarrà all'opposizione, ma voterà i provvedimenti giusti.