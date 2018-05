Segreteria Istituzionale: pubblicati bilanci partiti e movimenti politici per il 2017

La Segreteria Istituzionale ha pubblicato i bilanci 2017 di partiti e movimenti politici, consultabili al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/composizione/bilanci-partiti/bilanci-partiti-2017.html



Il finanziamento totale erogato a partiti e movimenti politici lo scorso anno è di 1.128.596,16 euro.



Nel dettaglio: il partito più 'ricco' Repubblica Futura che presenta un bilancio in attivo di oltre 179 mila euro, anche se al suo interno deve registrare i 44 mila euro di perdita dell'Unione per la Repubblica.



L'esito delle elezioni condiziona il bilancio delle singole forze politiche per cui Civico 10 chiude con un avanzo di oltre 49 mila 500 euro, così Sinistra Socialista Democratica, più 10.800 euro anche se al suo interno Sinistra Unita saluta con una perdita di 3.200 euro.



Segno positivo lo scorso anno per i conti di Rete, più 27 mila euro e Movimento democratico San Marino Insieme, più 10.600.



La sconfitta alle urne, così come la riduzione del finanziamento pubblico, condiziona pesantemente il bilancio del Pdcs, a meno 56.500 euro e del Ps, meno 44.000 euro, mentre in casa dell'opposizione trend positivo per Socialisti e democratici che portano a casa un segno positivo, di quasi 6 mila euro.