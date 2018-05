Caso Titoli: sfida a distanza fra Dim e Governo. Sale piene e pubblico attento.

Sfida a distanza fra Dim e Governo su titoli e patrimoniale. Stessa sera, stesso tema. Le sale sono piene, il pubblico attento. Rete e Mdsi mettono insieme i pezzi del puzzle per comporre una sola parola, "il fine ultimo di tutte le scelte: il debito". Tornano nomi noti della galassia Confuorti, figure che hanno ricoperto ruoli di primo piano nella vigilanza, che hanno pilotato decisioni a colpi di mail e sms. Decisioni che hanno impoverito il paese.



"Pagheranno i cittadini". Dim, convocazione di Morsiani alla mano, spiega che “emerge un disegno preciso per defenestrare la vecchia vigilanza e tutti coloro che in Banca Centrale svolgevano in maniera seria il loro ruolo di controllo”. Rimossi tutti come pedine.



Tra gli artefici anche Mirella Sommella, rimasta in BCSM fino a due mesi fa mentre qualcun altro è ancora al suo posto. Il passaggio dal commissariamento alla liquidazione amministrativa coatta di Asset “decisa a tavolino in fretta e furia per evitare ulteriori indagini del tribunale". Ci sono riferimenti a conversazioni "in cui i vertici di via del Voltone lavorano per salvarsi la pelle. Azioni con conseguenze dirette su Cassa, bilancio, singoli correntisti. E non è ancora finita”.



A Domagnano il Governo dice la sua. Presenti i membri del Ccr tranne Celli, assente per motivi personali. Chiariscono perché fu allontanato Savorelli. “Come emerge dall'ordinanza c'erano tensioni – spiega Zanotti - con gli allora vertici di Banca Centrale su alcuni interventi normativi”. Le prime divergenze riguardano Cassa, il suo sostegno alla liquidità.



“Le opposizioni – chiosa Zafferani – non dicono che il Governo non ha seguito diverse proposte, a partire dalla gestione dei Fondi pensione”. I 50 milioni di Fondiss – chiarisce poi Santi - non sono andati persi ma su volontà del comitato lasciati nelle disponibilità di Via del Voltone e investiti direttamente da Banca Centrale.



Il Governo ha fatto la sua parte. Dal 30 giugno torneranno a disposizione”. Si attende la fine dell'indagine: “solo lasciando la più ampia libertà al magistrato di agire senza pressioni – dice Renzi - si può arrivare all’accertamento della verità”. Riguardo agli ex vertici di Bcsm, “con queste persone insediate a cascata dal precedente Governo, abbiamo intrattenuto rapporti istituzionali” ma non vuole passi il messaggio che quanto fatto sia tutto da buttare. “Un’AQR sul sistema bancario e finanziario fu decisione più che giusta”. Su Confuorti, invece, “quando e come sia arrivato a san Marino, sono domande a cui oggi non ho ancora una risposta”.





