Reggenza: lunedì mattina il dibattimento sull'azione di sindacato nei confronti di Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni

Fissata per lunedì, 21 maggio – in mattinata - l'udienza del Collegio Garante della Costituzionalità chiamato ad esprimersi sull'azione di sindacato avviata nei confronti degli ex Capitani Reggenti Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni tramite ricorso da parte di dieci rappresentanti delle forze di opposizione. I due consiglieri dovranno rispondere della promulgazione di una legge di bilancio senza le necessarie coperture economiche rispetto agli impegni assunti in merito alle perdite di Cassa di Risparmio. A rappresentare l'accusa l'avvocato Gian Nicola Berti. La difesa è stata affidata ad Alberto Selva, Paolo Reffi ed Elia Santi.