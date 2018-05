Pdcs, il Gruppo di lavoro sull’Agenda Digitale critica la scelta ZTE

Il Gruppo di lavoro sull’Agenda Digitale del PDCS critica la Segreteria all'Industria, per aver scelto l’azienda di Telecomunicazioni ZTE come partner dell'Azienda dei Servizi nello sviluppo della rete TLC dello Stato, anche alla luce della battaglia commerciale tra Usa e Cina che potrebbe compromettere la continuità delle attività della Zte. Per questa ragione chiede chiarimenti, in relazione alla partnership e – si legge sulla nota diffusa - desideriamo avere dei tempi certi per l’ultimazione del progetto Fibra dell’Azienda Autonoma di Stato. Il gruppo dunque critica apertamente l'operato del segretario Zafferani in tema di Agenda Digitale.