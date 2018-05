Congresso: via libera all'operazione Sums

Dal Congresso di Stato il via libera all'operazione Sums legata alle quote residue in Cassa di Risparmio. La Società Unione Mutuo Soccorso aveva infatti ceduto il suo pacchetto per 3 milioni e 200.000 euro, spalmabili in 25 anni. Lo Stato verserà quest'anno 128.000 euro. All'attenzione del Governo anche la proroga della sanatoria fissata al 30 novembre e modifiche all'articolo 79 del Testo Unico che ha creato problemi nelle compravendite immobiliari. Un odg della Commissione Territorio impegnava infatti il segretario Michelotti a trovare le soluzioni più opportune.