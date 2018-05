Governo, accordo sul premier: oggi Salvini e Di Maio al Colle da Mattarella

Chiuso l'accordo tra Salvini e Di Maio per il Governo, con l' avvocato civilista Conte - tecnico area M5s, prof anti-burocrazia con passato a sinistra - in pole come premier: oggi pomeriggio i leader di Lega ed M5s al Colle da Mattarella.

Accordo di massima sarebbe stato raggiunto anche sulla squadra, anche se il Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. I due leader: Di Maio punta a un superministero che accorpi Sviluppo Economico e Lavoro, per temi come il reddito di cittadinanza, cari al Movimento; Salvini guarda al Viminale e alle priorità fra le più care alla Lega, ovvero sicurezza e gestione dei migranti.