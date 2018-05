Italia: Conte presidente del Consiglio, annuncia di Maio

Di Maio annuncia il nome di Giuseppe Conte quale premier di un governo politico: "orgoglioso di questa scelta, non vesserà italiani". Quanto trapelato dal Quirinale.



"Assertivo", come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: "Scrivetemi come se ogni messaggio costasse 10 euro: vi aiuterà a concentrare il pensiero", si legge sullo status, accompagnato da una foto con citazione di John F. Kennedy, "every accomplishment starts with the decision to try".



Di certo il professore di diritto privato in pole per la premiership del governo M5S-Lega ha già mostrato la sua voglia di provare, annunciando qualche mese fa la sua disponibilità "per spirito di servizio" alla candidatura a ministro della pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia immaginato da Luigi Di Maio in campagna elettorale. Nato a Volturara Appulla (Foggia), 54 anni, sposato e separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove è titolare di un grande studio legale. Insegna a Firenze diritto privato.



Nel suo curriculum una laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma, una sfilza di master e perfezionamenti in giro per il mondo (Yale, Vienna, Sorbona, New York). Nel 1988 (anno della laurea), era già stato inserito nella commissione di Palazzo Chigi per la riforma del codice civile. Non si contano le collaborazioni con riviste giuridiche, università straniere, i libri e gli articoli pubblicati.