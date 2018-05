Governo Italia: la figura di Giuseppe Conte al vaglio scrupoloso del Quirinale

Si ipotizza convocazione al Colle per giovedì prossimo.

In mattinata si è svolto un nuovo giro di colloqui al Quirinale in vista della formazione del governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato ricevuto da Mattarella per un colloquio di circa mezz'ora. Alle 12 è stata la volta della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ieri il Presidente Mattarella aveva ricevuto le delegazioni di Lega ed M5s. E in attesa di una nuova convocazione del Presidente Mattarella Salvini e Di Maio, oggi, si sono incontrati per mettere a punto gli ultimi dettagli sulla composizione della squadra di Governo. Come noto i due leader hanno indicato, come premier, Giuseppe Conte. La sua figura è al vaglio scrupoloso del Quirinale. È possibile quindi, anche alla luce di notizie di stampa sul suo curriculum, che il presidente Mattarella – riferisce l'Ansa - possa aspettare domani per tirare le somme. E, in caso positivo, convocare il professore di diritto privato nella giornata di giovedì.