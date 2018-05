L'opposizione presenta la serata sul caso titoli e dice: "la maggioranza ci sarà"

“Ne parleremo domani in Ufficio di presidenza ma siamo certi che la maggioranza verrà a confrontarsi con noi”. Così Matteo Zeppa che, pur senza risposta alla mail inviata ieri a tutti i capigruppo sottolinea: “non è un invito ma una conferma di quanto dichiarato in Tv a Palazzo Pubblico”. Si darà modo così ai cittadini di sentire tutte le campane, rimarca il capogruppo di Rete. Una sorta di punto zero per ripartire con il dialogo. Illustreremo il contenuto dell'ordinanza Morsiani, anticipa il capogruppo della Dc, e le conseguenze politiche che comporta. Per Cardelli emergono in modo dettagliato i rapporti tra certi gruppi di potere e le istituzioni pubbliche, il cui dominus era Confuorti: dal commissariamento di Asset, alla perdita di Cassa, alla gestione dei crediti Delta.



Intollerabile, aggiunge Marianna Bucci di Rete, rimandare tutto alle decisioni al tribunale, “la politica ha il dovere di accertare le responsabilità politiche”. Ne indica alcune: “l'omissione di soccorso” perchè per 1 anno si è fatto finta di niente davanti alle denunce dell'opposizione, i decreti emanati a luglio dal governo e la manleva concessa dall'esecutivo al cda di Cassa che, dice, “li ha graziati”.



Un atto di responsabilità del governo, afferma Emanuele Santi di Mdsi, sarebbe dichiarare nulli tutti gli atti di Banca Centrale e Cassa di Risparmio, “perchè hanno lavorato contro il Paese”. Si parla di un rimpasto di governo, dice Federico Pedini Amati, “bisogna vedere se questa maggioranza è in grado di mollare i collusi. Se la maggioranza è estranea a questi fatti, dice il capogruppo socialista Alessandro Mancini, può fornirci i verbali del CCR e promuovere azioni di responsabilità per impedire che chi ha delle colpe possa mettersi in sicurezza.



Per il segretario del psd Nicola Ciavatta, serve una presa di coscienza di tutta la politica, la stessa adottata con il caso Mazzini. Nessuna spallata al governo, ribadisce, ma grande preoccupazione perchè i fatti sono altrettanto gravi.



Sonia Tura