Testo unico: Michelotti illustra in Commissione la bozza di modifica agli articoli 79 e 86

In Commissione Territorio il Segretario Michelotti presenta le modifiche previste agli articoli 79 e 86 a seguito del confronto avuto con i professionisti dopo i problemi riscontrati nella compravendita di immobili. Tra queste: la possibilità data ai proprietari di immobili che intendano vendere, di fare una auto-dichiarazione dell'assenza di abusi edilizi; oppure potrà essere l'ufficio edilizia a compiere direttamente sopralluoghi rilasciando i vari certificati; infine la possibilità che sia l'ispettorato di controllo a compiere le dovute verifiche e a provvedere alle pratiche, deresponsabilizzando così gli ordini professionali. Modifiche che tuttavia al momento sono solo state illustrate in bozza, non ancora consegnata ai commissari – precisa Michelotti – poiché sarà soggetta probabilmente ad ulteriori revisioni.