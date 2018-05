Caso Titoli: Adesso.sm, confronto si, ma a San Marino Rtv

"Confronto pubblico tra maggioranza e opposizione sul caso Titoli sia, ma meglio se in una trasmissione della televisione di Stato". Cosi' Adesso.Sm risponde ufficialmente all'invito dell'opposizione a partecipare alla serata pubblica sul caso Titoli prevista per domani. In una nota la coalizione di maggioranza spiega infatti che "non intende di certo sottrarsi al confronto con l'opposizione sul caso titoli". Anzi, "Alla luce delle calunnie e notizie distorte che sono state trasmesse in merito all'ordinanza- spiega- riteniamo che un confronto pubblico sia quanto mai utile". Pero' detta le 'sue' condizioni. In primis, "Non parteciperemo- ribadiscono- alla serata pubblica organizzata dalla minoranza in programma domani sera". Poiche' "siamo convinti che per fare chiarezza occorra un confronto basato sul rispetto- mandano a dire- e che parta dal pari riconoscimento delle parti". Piuttosto, "saremmo favorevoli ad un confronto pubblico, preferibilmente televisivo- chiariscono- in modo da raggiungere un maggior numero di cittadini, e con regole ben precise, che parta pero' da un presupposto irrinunciabile, quello della legittimazione reciproca". Rf, C10 e Ssd si dicono quindi "disposti a concordare con le opposizioni e con la televisione di Stato un evento di questo tipo".