Commissione Sanità e Territorio: il "caso titoli" e gli illeciti sportivi nella seduta serale

Si è riunita ieri la commissione Territorio. Dopo il riferimento del Segretario Michelotti sulla modifica dell'articolo 79 e 86, l'opposizione è tornata sul “Caso Titoli”, in particolare rispetto all'eventuale utilizzo dei fondi pensione del secondo pilastro.



Respinto un ordine del giorno presentato da RETE, MDSI, PDCS, PS e PSD in cui si chiedeva un audizione in commissione con il segretario di Stato per la Sanità, i vertici di Banca centrale, il Consiglio della previdenza e il Comitato amministratore di Fondiss, per valutare azioni tese a garantire gli interessi dei contribuenti Fondiss e dello stato. Si chiedeva inoltre di fornire alla commissione documenti che escludessero l'uso dei fondi Fondiss per coprire posizioni debitorie legate all'operazione titoli”.



In serata sono anche intervenuti anche il Segretario Podeschi e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in merito al contrasto, il controllo e la prevenzione degli illeciti sportivi.