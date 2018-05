Mattarella convoca Conte, Di Maio e Salvini esultano

Da Confindustria bocciatura al contratto gialloverde

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17.30 al Quirinale Giuseppe Conte, il candidato indicato da M5s e Lega per l'incarico di formare il governo giallo-verde. A quanto si è appreso, il capo dello Stato ha chiesto in mattinata a Di Maio e Salvini di confermare la proposta, poi ha deciso di chiamare il professore di diritto privato al Colle.



Avviso di Confindustria a Lega e M5s: il contratto firmato dalle forze della nuova maggioranza per il governo così non va. Lo dice il presidente Vincenzo Boccia, spaziando dall'Ilva alla Tav alle pensioni, dal jobs act alla critica del populismo, con la ferma indicazione della strada europea. 'Non è affatto chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi e promesse elettorali', osserva parlando all'assemblea annuale,

assenti i big di Lega e M5s, ma presenti Gentiloni e Padoan.