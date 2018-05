UDP: il "caso Tonnini" scalda gli animi dopo il parere del Consolato del Lussemburgo

L'opposizione torna a chiedere tutela legale per la consigliera di Rete, la maggioranza rinvia la discussione al prossimo Ufficio di Presidenza

E' stato un Ufficio di Presidenza dai toni duri dopo il parere da parte del consolato del Lussemburgo sul caso Tonnini. La Consigliera di Rete – è stato comunicato - può essere perseguita da un punto di vista civile per la denuncia da parte della società di Confuorti.



L'opposizione torna a chiederne con forza la tutela legale mentre la maggioranza prende tempo. Se ne riparlerà nel prossimo ufficio di presidenza ma la questione inasprisce ulteriormente i rapporti, già messi a dura prova dal caso titoli.



Le affermazioni della Tonnini oggetto di vertenza giudiziaria “riguardano elementi – fa notare la minoranza - emersi nell'ordinanza di Morsiani”. È in questo clima di tensione che si discute dell'ordine del giorno, con la Csu alla finestra in attesa di fissare la data dello sciopero generale che coinciderà con i lavori dell'Aula. Il Consiglio dovrebbe riunirsi da lunedì fino a mercoledì prossimi. Nell'attesa dell'ufficialità sui social rappresentanti sindacali già annunciano la data della mobilitazione: si scenderà in piazza il 30 maggio.



Sarà il Consiglio della patrimoniale, su cui la Csu ha già manifestato forti perplessità. All'ordine del giorno anche un progetto di legge sulla proroga della sanatoria che in Congresso era stato deciso di fissare al 30 novembre.





MF