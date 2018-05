Governo: Conte accelera, nuovo vertice Di Maio-Salvini

Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, accelera sulla composizione della squadra dei ministri e, a quanto si apprende da fonti parlamentari, punta a chiudere la partita entro sabato, giornata nella quale potrebbe avere luogo - con eventuale slittamento a domenica - il giuramento del nuovo esecutivo. Per stringere i tempi e arrivare al voto di fiducia delle Camere all'inizio della prossima settimana, si è appena concluso a Montecitorio un nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.



Il nodo per sciogliere il rebus governo resta il ministero dell'Economia con il leader del Carroccio che insiste su Paolo Savona. "E' la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa", sostiene Salvini deciso a tenere il punto. Ma dal Quirinale, dove aspettano l'esito delle consultazioni di Conte, alla domanda se ci siano eventuali veti presidenziali su alcuni ministri si risponde che il tema all'ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell'inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica nell'esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce a tutti due.

E anche sull'Ue, nonostante i toni distensivi usati ieri da Conte, la Lega non sembra disposta a sconti.