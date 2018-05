Oms: Santi a Ginevra, San Marino a copertura sanitaria universale

71esima assemblea generale della Sanità a Ginevra, con la presenza della delegazione sammarinese. I temi e le emergenze sanitarie nel mondo, ma anche il valore delle relazioni e del fare rete tra stati, nello scambio di esperienze, con un particolare riguardo al lavoro che il network dei Piccoli Stati d'Europa – piattaforma di 7 Paesi tra i quali anche San Marino – stanno portando avanti in campo sanitario.



Esperienze dei piccoli stati al centro dello stesso intervento del segretario alla Sanità Santi in seduta plenaria incentrato sul tema della Copertura Sanitaria Universale. In questo senso, già dal 1955, con la nascita dell'ISS – ha ricordato Santi - San Marino può essere considerato tra i primi paesi al garantire ad ogni cittadino e residente la copertura totale.