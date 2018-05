Conte prepara la lista dei ministri e incontra le vittime 'banche'

Lasciato Montecitorio a tarda ora il premier incaricato Giuseppe Conte, al lavoro sulla lista dei ministri dopo una difficile giornata segnata dalle polemiche su Savona possibile ministro dell'Economia e dai richiami di Mattarella, che dice no ai "diktat". 'Ministri politici, domani la proposta per il Colle', ha promesso ieri il premier incaricato, che per prima cosa, in serata, ha incontrato alcuni rappresentanti dei risparmiatori scottati dalla banche, alla vigilia di un incontro con il Governatore della Banca d'Italia Visco. Lo spread balza a 195, fiammata anche su Spagna e Portogallo.



Le dichiarazioni sul suo profilo Fb