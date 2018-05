Domagnano: opposizione sviscera l'ordinanza Morsiani e l'Operazione Titoli'

Resta aperto l'invito alla Maggioranza per un confronto, che - dicono - si fa in mezzo alla gente.

L'ordinanza del giudice Morsiani, sul cosiddetto 'Caso Titoli' ha tenuto banco ieri sera in una Sala Montelupo piena. "L'arrivo della cricca Confuorti, ha decretato la morte del sistema economico sammarinese", ha detto Matteo Zeppa, ricostruendo insieme ai colleghi di opposizione Emanuele Santi, Alessandro Mancini, Alessandro Cardelli e Iro Belluzzi, l’indagine del Tribunale che ha reso ufficiale la presenza del gruppo legato al finanziere Francesco Confuorti: le sue manovre su Banca Centrale e Cassa di Risparmio. Una organizzazione definita ' criminale' dai relatori. Ricostruito il passaggio del dossier titoli che per la minoranza ha significato coprire i debiti che Confuorti aveva con banca Cis con i soldi dei sammarinesi.

Allo stesso tempo il controllo di Carisp, la banca dello stato, mentre in Bcsm avveniva l'epurazione della Vigilanza e il blocco della Centrale rischi. Senza dimenticare la liquidazione di Asset.



Dai consiglieri arriva l'invito a leggere l’ordinanza di Morsiani che riporta email, chat e comunicazioni della “cricca”. "Confuorti ha ricevuto i dati Aqr, i dati dei clienti delle banche; ha scritto e emendato i decreti di luglio; insieme ai suoi tecnici; ha deciso quando far uscire i comunicati di Banca centrale; era il riferimento di Savorelli per la riforma di Banca centrale.