Il governo modifica la patrimoniale

Nuovo incontro, ieri pomeriggio tra sindacato e Segretario di Stato alle finanze che ha illustrato le modifiche principali alla patrimoniale, in Aula per la ratifica martedì prossimo. Sale da 350 a 400 euro la detrazione dell’imposta con il mantenimento dell’abbattimento del 50%, per l’abitazione sede della residenza del nucleo familiare e per le unità immobiliari adibite a sede dell’attività economica o professionale esercitata in forma individuale.



Viene abbattuta del 25% l’imposta per tutte le altre abitazioni. Esenti dalla patrimoniale i fabbricati – di proprietà di persone fisiche – in corso di costruzione e non completamente ultimati, tutte le attività finanziarie che hanno valore complessivo inferiore a 10 mila euro, le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione quando l’importo è inferiore a 20 mila euro. Scende allo 0,3% l’imposta straordinaria sul patrimonio netto delle persone giuridiche e viene eliminata la facoltà degli istituti bancari di poter compensare la patrimoniale con i crediti di imposta. Non pagheranno inoltre, tutte le associazioni giuridicamente riconosciute.



In questo modo, sottolinea il governo, la patrimoniale avrà un’incidenza notevolmente inferiore sulla “prima casa”, ampliando in modo significativo la gamma di abitazioni che verranno escluse integralmente dal pagamento, si ridurrà ulteriormente l’esborso a carico delle attività imprenditoriali, riconoscendo altre importanti aree di esenzione.



Il Congresso di Stato auspica che dalla discussione consiliare possano emergere proposte per un ulteriore miglioramento dell’impianto legislativo dell’imposta straordinaria sui patrimoni che – sottolinea – rappresenta certamente una scelta tanto dolorosa quanto inevitabile per assicurare la tenuta del quadro generale del bilancio dello Stato.



Sonia Tura