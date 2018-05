Stampa Estera su Conte: "Nome totalmente sconosciuto all'estero ma anche in Italia"

I giornalisti stranieri mantengono la prudenza sul governo che sta per nascere

Sul governo Conte la Stampa Estera è estremamente prudente anche perché, sottolineano, prima d'ora nessuno lo aveva sentito nominare.



Avrà pure fatto parte della squadra a 5Stelle, come ha sottolineato a più riprese Luigi Di Maio, ma il nome di Giuseppe Conte, fino a un paio di giorni fa, non era affatto conosciuto. In Italia come all'estero.

E non è l'unico problema a quanto pare, pensando alla squadra di governo.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Petri Burtsov, Radio Tv Finlandia; Jesper Storgaard Jensen, Weekendavisen (Danimarca); Peter Loewe, Dagens Nyheter (Svezia)