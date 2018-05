Scontro su Savona al Ministero dell'Economia: in bilico la nascita del nuovo governo

In bilico la costituzione del nuovo governo dopo che, nella giornata di ieri, il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è salito al Quirinale da Sergio Mattarella, ma senza lista dei ministri. L'incontro non ha fatto registrare alcun passo in avanti sulla nomina di Paolo Savona al dicastero dell'Economia. "Sono davvero arrabbiato", ha commentato in serata Matteo Salvini. Ieri lo spread ha toccato quota 215. E Moody's avverte l'Italia, sotto osservazione il rating 'Baa2' per un possibile downgrade.