Consiglio: al via la tre giorni dello sciopero

In un clima di tensione e con lo spettro sciopero generale, si apre alle 13 la tre giorni consiliare. Con in primo piano la ratifica del decreto sulla patrimoniale, su cui la Csu ha già manifestato forti perplessità e quello in materia di credito agevolato a supporto delle imprese. All'ordine del giorno anche il progetto di legge sulla proroga della sanatoria, fissata al 30 novembre; il Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2018 e Bilanci Pluriennali 2018/2020.



All'ordine del giorno c'è il piano esecutivo pluriennale delle misure per la riduzione e riqualificazione della spesa corrente.

Infine, la votazione dell’Ordine del Giorno dell'Opposizione che chiede al Governo di bloccare la vendita - da parte di Cassa di Risparmio - dei crediti riferiti al “Gruppo Delta” per avere maggiori approfondimenti sul relativo piano di cessione.