Governo: Conte rinuncia, Mattarella chiama Cottarelli

No di Mattarella a Savona ministro dell'Economia, per difendere l'Italia nell'euro. Conte rinuncia.

Salta così il governo M5s-Lega. Cottarelli alle 11.30 salirà al Colle per ricevere il nuovo incarico. Di Maio però attacca: prima l'impeachement e poi si torna alle urne. "La Lega non può tirarsi indietro su questa azione di responsabilità nei confronti del presidente della Repubblica - ha detto il leader pentastellato - sennò dimostra di non voler andare fino in fondo".

Salvini sulla stessa linea: "Ora dico a Mattarella che vogliamo una data per le elezioni: ma non saranno elezioni politiche ma un referendum a difesa della democrazia". Ha afferma il leader della Lega. "La prossima volta votare serve dieci volte tanto, sarà un plebiscito. O si vince o si muore, o si cambia o si scappa".

"Porteremo in Parlamento, assieme a M5s, una legge elettorale grazie al quale chi prende un voto in più va al governo. Me lo chiedono tutti - ha detto questa mattina il leader della Lega - Ora vediamo se anche il Parlamento è a sovranità limitata o no".



E i mercati rispondono: quotazioni dell'euro in netto rialzo alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York) e lo spread tra Btp e Bund accelera e risale a quota 200 punti base.