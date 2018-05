Governo: Mattarella conferisce incarico a Cottarelli

"Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni". Lo ha detto Carlo Cottarelli, dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



"Mi presenterò con programma che in caso di fiducia includa l'approvazione della legge bilancio e poi preveda lo scioglimento del Parlamento e elezioni nel 2019". Ha proseguito dicendo che "Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del futuro governo".



"Ma senza fiducia, ha aggiunto il premier incaricato, elezioni dopo agosto".



Cottarelli ha ribadito che "Il dialogo con la Ue in difesa dei nostri interessi è essenziale, deve essere un dialogo costruttivo, nel pieno riconoscimento del ruolo essenziale" dell'Italia. Confermando la "continua partecipazione all'area dell'euro".