Possibili azioni legali contro ex vertici Carisp "protagonisti e complici di gestione scellerata"

Congresso di Stato - Mandato al Cda della Cassa di Risparmio per verifiche su concessione del credito da parte delle precedenti gestioni. Il 30 maggio assemblea dei soci per approvazione bilancio 2017

Nella seduta di questa mattina il Congresso di Stato ha deciso di intraprendere tutte le iniziative opportune per accertare le responsabilità delle figure dirigenziali e degli esponenti aziendali, nelle passate gestioni della Cassa di Risparmio. Lo si apprende da una nota ufficiale in cui l'Esecutivo precisa che nell'assemblea degli azionisti della banca, fissata per il 30 maggio, verrà approvato il bilancio 2017 e sarà conferito un mandato al Cda per verificare le procedure utilizzate, negli esercizi precedenti, nella concessione del credito.

Qualora dovessero emergere i presupposti saranno dunque avviate azioni legali di responsabilità. La decisione è stata assunta alla luce dell'ulteriore significativo intervento pubblico che l’intera comunità sammarinese dovrà sostenere per portare a compimento il definitivo risanamento della Cassa di Risparmio. Per il Congresso di Stato gli ex dirigenti della principale istituzione bancaria della Repubblica si sono resi protagonisti e complici di una gestione a dir poco scellerata.