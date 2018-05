Stampa Estera su Cottarelli: "Nessuna chance di ottenere la fiducia in Parlamento"

Tanti dubbi sulla stroncatura del governo Conte: ma Mattarella, dicono, ha agito bene

Tramontata l'ipotesi di un governo tra Lega e 5Stelle, il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato un nuovo incarico a Carlo Cottarelli, già commissario della spending review. Ma secondo i giornalisti della stampa estera non ha alcuna possibilità di ricevere la fiducia in Parlamento.



Il presidente Mattarella ha agito bene per la Stampa Estera. Ma perché è saltato il governo Conte?

Carlo Cottarelli però, dicono gli stessi giornalisti esteri, difficilmente otterrà una maggioranza in Parlamento.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Gustav Hofer, Arte tv franco-tedesca; Maarten van Aalderen, De Telegraaf (Olanda); Megan Williams, CBC Canadian Broadcasting Corporation (Canada)