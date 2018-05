Cgg: si riparte dalla patrimoniale, seduta notturna 'monopolizzata' dalle comunicazioni

Dim consegna alla Reggenza le oltre 2mila firme raccolte per il Paese

La 'vicenda Titoli' resta in primo piano nella sessione consiliare di fine maggio, aperta ieri, così come le posizioni tra maggioranza e opposizioni si mantengono lontane, con accuse reciproche per le difficoltà di dialogo.



Il comma comunicazioni ha monopolizzato l'intera seduta e non si è concluso. In nottata l'opposizione dal caso Titoli si è spostata alla Sentenza del Garanti sul Sindacato della Reggenza e alla copertura legale per i Consiglieri.



Dalle 17 si ripartirà dal comma 13, come previsto in Odg, cioè la ratifica dei decreti delegati. In pole position le "Disposizioni in materia di imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari". Altro argomento caldo tanto che una delegazione di Democrazia in Movimento salirà alle 11.30 a Palazzo per consegnare ai Capitani Reggenti le 2300 firme raccolte contro la patrimoniale in giro per i Castelli.



E come aperitivo allo Sciopero generale di domani, la Csu porta in piazza in concomitanza con i lavori consigliari l'attivo dei quadri.