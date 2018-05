Crisi Italia: Giovanni Guzzetta a favore del presidenzialismo

Il Presidente del Collegio dei Garanti, in veste di costituzionalista: "Parlamentarismo in agonia"

"Il Presidenzialismo è entrato finalmente nel dibattito politico. Adesso è il momento della verità per tutti coloro che sinora si sono pronunciati per una riforma improrogabile delle istituzioni": così il presidente dell'associazione Nuova Repubblica - Eleggiamo il Presidente, Giovanni Guzzetta, secondo cui "con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che oggi hanno ribadito con chiarezza la loro volontà presidenzialista, e con Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, che già in passato si erano espressi in tal senso, esiste una maggioranza nel Paese per la riforma presidenziale. L'Italia ha la possibilità di dare soluzione ad una crisi istituzionale che ormai dura da decenni, e che ha visto gli ultimi presidenti della Repubblica svolgere un ruolo di supplenza rispetto ad un parlamentarismo in agonia. Se non ora quando?", si chiede Guzzetta che aggiunge: "Adesso, però, è essenziale che un pronunciamento popolare dia un mandato forte al Parlamento. Troppe volte è successo che la fanfara delle riforme si sia arenata nella convenienze della contingenza politica. Non si può fallire un'altra volta". (ANSA)