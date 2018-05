Diffusione corrispondenze riservate BCSM-CCR: accertamenti dall'Avvocatura dello Stato

Una intervista che ebbe ampia eco in territorio, quella rilasciata dall'ex DG di Banca Centrale Savorelli al Corriere della Sera, lo scorso marzo, e alla quale il Governo diede pronta reazione e risposta. E proprio sotto la lente del Governo giunsero altre reazioni a quell'intervista: quelle da parte di DIM, tramite un comunicato: quelle pubblicate sul sito giornalesm.com che fanno riferimento a corrispondenza riservata - via mail - tra Banca Centrale, Segretario alle Finanze e Componenti del Comitato del Credito e Risparmio. Proprio l'Esecutivo, tramite delibera dello scorso 14 maggio, ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di accertare come quelle informazioni siano state acquisite dagli autori delle pubblicazioni.



AS