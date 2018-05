Governo Cottarelli: oggi niente lista dei ministri al Quirinale, si fa strada ipotesi voto il 29 luglio

Spread oltre i 290 punti e la borsa di Milano chiude a -2,65%. Domani mattina nuovo incontro con Mattarella

Tutti si attendevano oggi la presentazione della lista dei ministri del Governo Cottarelli al Presidente Mattarella. L'ex commissario alla “spending review” è salito effettivamente al Quirinale alle 16,30 ma se n'è andato senza rilasciare dichiarazioni. Si è poi appreso che domani mattina tornerà nuovamente al Quirinale. L'incertezza ha fatto balzare lo spread oltre i 290 punti e la borsa di Milano ha chiuso a -2,65%. Intanto appare oltremodo certo che l'eventuale Governo Cottarelli non avrebbe la fiducia. Anche il Pd, che inizialmente sembrava orientata a votarla, ora sembra per l'astensione e nel partito democratico pare si faccia strada addirittura l'ipotesi di chiedere elezioni lampo a luglio. Per Di Maio e anche per Salvini si deve votare prima possibile. La data su cui si sta ragionando è il 29 luglio