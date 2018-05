Caso Titoli: Psd, non accettiamo lezioni si correttezza da Ssd

Botta e risposta in casa della Sinistra sul Caso Titoli, è il Psd a non accettare lezioni di correttezza politica da Sinistra Socialista Democratica. “Squallido – scrive - è il modo in cui avete ridotto San Marino, per ignavia e/o incapacità, e speriamo sia solo questo, perché se emergessero dimostrazioni che gli incapaci erano invece abilissimi nel relazionarsi con questi insopportabili speculatori di cui parla la stampa relativamente al famigerato “Caso Titoli”, allora sarebbe davvero un'altra batosta per la politica; e ci sarà la vostra firma sopra, perché non avrete saputo vigilare adeguatamente insieme ad altri che oggi sono al governo. Ssd – scrive in una nota - che continua a infastidire quella parte del PSD che voi continuate a chiamare “non sana”, e questa è un azione vile per un Partito che racconta la favola di voler riunire la sinistra sammarinese.

“La Sinistra sammarinese la state uccidendo”, concludono da via Rovellino.