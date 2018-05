Consiglio: bagarre in Aula. Capigruppo convocati dalla Reggenza

Il clima si surriscalda con Pedini Amati che comunica che "mentre in Aula si chiedono i soldi ai cittadini, il Cda di Cassa – su richiesta di Andrea Rosa – ha dato mandato di denunciare Elena Tonnini con i soldi pubblici".



Probabilmente per le dichiarazioni del Consigliere di Rete durante la serata pubblica organizzata da Dim sul caso Titoli in cui faceva riferimento a contatti diretti via chat tra Rosa e Confuorti.



Poi smentiti dalla maggioranza e dallo stesso Rosa. Si alzano i toni, viene chiuso il microfono a Pedini Amati e i capigruppo convocati dalla Reggenza nella saletta del Consiglio dei XII. La seduta viene momentaneamente sospesa.



Da indiscrezioni pare che il cda di Cassa con la contrarietà di tre membri abbia dato mandato al legale della banca di denunciare la Tonnini.



"Se Andrea Rosa mi vuole denunciare - commenta il Consigliere di Rete - lo faccia personalmente e non utilizzi soldi pubblici né il tramite di Carisp, facendone una questione politica per una denuncia che nulla ha a che fare con Cassa perché dentro alla chat dei Titans, da come emerge dalla convocazione di Morsiani – continua la Tonnini - si faceva tutto tranne gli interessi di Cassa di Risparmio. In questo modo si difende l'ex cda – conclude - quello legato al Monte dei Paschi di Siena che comunicava con Confuorti". Per Rete è una dichiarazione di guerra.



A ripresa di lavori commenta la notizia anche Iro Belluzzi: "Si difende - dice - un interesse privato con soldi pubblici, quelli di Cassa".



Guarda il resoconto completo del giorno dei lavori consiliari.