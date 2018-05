Consiglio, patrimoniale: la ratifica a giugno

La patrimoniale non piace ma è necessaria – spiegano maggioranza e governo – per l'equilibrio di bilancio in attesa di riforme e interventi di rilancio. L'opposizione la boccia perché “frena la crescita”, “non è equa”, “lede il diritto alla prima casa”.



Qualche numero. Si prevede un gettito di 14 milioni di euro. 5 milioni arriveranno dall'imposta sugli immobili. Ps e Rete chiedono di abrogare l'articolo uno, sostenuti da Dc e Psd. In discussione il provvedimento in toto “che fa cassa – afferma Alessandro Mancini - in assenza di politiche governative” e che secondo Matteo Zeppa “pesa soprattutto sul ceto medio basso. “Di straordinario non ha nulla se non la follia - dice - è la pietra tombale su un bilancio falsificato”.



La Dc si associa. Per Teodoro Lonfernini non consente al paese ciò che maggioranza e governo promuovono in maniera artefatta. Iro Belluzzi si aspettava un'ammissione di responsabilità. “La patrimoniale è il primo frutto velenoso di errori nel settore bancario.” Celli dal canto suo rimarca la scelta di incidere meno sulla prima casa che “per la realtà sammarinese è bene fortemente sociale”.



L'opposizione chiede però di esentarla totalmente, e di risparmiare gli immobili con mutui. “Prendiamo atto – dice Marica Montemaggi – che non si faccia differenza tra un appartamento di 50 metri e una villa da milioni. “Non regge la motivazione dei nuclei familiari sopra le 4 persone” - aggiunge Giuseppe Morganti. “La legge li tutela”. Per l'opposizione la prima casa lo è a prescindere. Insomma, due visioni diverse. Che vanno entrambe rispettate – dice Celli, che apre, invece, ad una maggiore progressività dell'aliquota e assicura futuri approfondimenti.



Tra gli emendamenti respinti anche la tassazione degli immobili sfitti.“Ragionamento che va affrontato – dice il segretario – in maniera organica e strutturale nella revisione IGR. Passa invece la richiesta di Dim di detrazione con abbattimento dell'80% per i terreni agricoli coltivati con metodo agroecologico.



Tra le modifiche del Governo c'è il pagamento della tassa anche per le banche con credito d'imposta e l'aumento della detrazione per abitazioni sede di residenza anagrafica e di attività economica. I lavori terminano, come da ordine del giorno, alle 17. La ratifica della patrimoniale è rimandata a giugno. Durante la seduta il clima si surriscalda quando Federico Pedini Amati comunica che "mentre in Aula si chiedono sacrifici ai cittadini, il Cda di Cassa – su richiesta di Andrea Rosa – ha dato mandato di denunciare Elena Tonnini con i soldi pubblici". Volano parole grosse con la Reggenza che chiude il microfono al consigliere di Dim e convoca i capigruppo nella saletta del Consiglio dei XII.



MF