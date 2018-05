Governo: Di Maio rilancia l'asse M5s-Lega. E arriva l'appoggio della Meloni

Ancora nessuna soluzione per la crisi politica. Ieri il premier incaricato Carlo Cottarelli ha fatto visita al presidente della Repubblica senza sciogliere la riserva. Al momento al vaglio di Sergio Mattarella restano due opzioni: scioglimento immediato delle camere e elezioni a fine luglio o una fiducia "tecnica" per legge di bilancio "light" e voto a ottobre. Rimane comunque ferma convinzione da parte del Quirinale che il parlamento si dovrà assumere la responsabilità di chiudere la legislatura o di consentire al governo tecnico un passaggio fondamentale con la presentazione della manovra, per evitare l'eccessiva fibrillazione dei mercati e ridare credibilità e fiducia al nostro Paese.



E intanto Luigi Di Maio abbandona l'idea dell'impeachment a Mattarella e ripropone l'ipotesi di un governo M5s-Lega. "Siamo pronti a rivedere la nostra posizione ma si rispetti la volontà del popolo”, ha detto il leader pentastellato in un comizio a Napoli. E in serata è arrivato anche l'appoggio di Fratelli d'Italia. “Siamo stati critici però arrivati a questo punto siamo anche disponibili a rafforzare quella maggioranza con FdI - ha scritto Giorgia Meloni su Facebook - perché crediamo che bisogna fare tutto quello che c'è da fare in questo momento per tirare fuori l'Italia dalla situazione di caos nella quale rischia di gettarsi".



fm