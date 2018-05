Patrimoniale, Celli: "porterà 14,1 milioni"; opposizione, "è iniqua"

Si riparte dagli emendamenti. Ieri sera i gruppi consiliari raggiungono l'accordo scongiurando l'approvazione della patrimoniale di notte.

Rimangono le critiche dell'opposizione ad un provvedimento “che frena la crescita”.

Ps e Rete chiedono di abrogare l'articolo uno, sostenuti da Dc e Psd. Mettendo in discussione il provvedimento in toto. C'è contrarietà al metodo, a un'impostazione sbagliata - dice Elena Tonnini - “senza elementi di equità”. “La patrimoniale si contestualizza in un momento economico difficile- aggiunge Alessandro Mancini – e avrà un impatto sulla tenuta dei conti delle famiglie, peserà sulle attività economiche e produttive. Mette una pezza – continua – sull'assenza di politiche governative”. “Di straordinario non ha nulla se non la follia” - commenta Matteo Zeppa che fa notare che è molto più facile colpire ad ampio spettro, ma così facendo si pesa per oltre il 70% sul ceto medio basso. “E' la pietra tombale – dice - su un bilancio falsificato”.

La Dc si associa. Mancano dati precisi per costruire un ragionamento intorno al decreto – accusa Stefano Canti mentre per Teodoro Lonfernini siamo di fronte ad una legge straordinaria che non consente al paese ciò per il quale maggioranza e governo continuano a promuovere in maniera artefatta. Iro Belluzzi si aspettava un'ammissione di responsabilità politica per gli errori compiuti nel settore bancario e finanziario. “La patrimoniale – attacca – è il primo frutto velenoso, il paese è stato messo nelle condizioni di doversi indebitare”. L'emendamento abrogativo non passa con 20 sì e 31 no.



La patrimoniale non piace neppure alla maggioranza ma è necessaria – ha sostenuto con forza ieri, nell'ambito della discussione generale – per l'equilibrio di bilancio. E' chiaro che non produce sviluppo – chiarisce nella notte Roberto Giorgetti – ma serve a reperire risorse per i conti pubblici mentre si mettono in campo altri interventi per il rilancio. Ammette che senza prospettiva di sviluppo certi interventi sono inutili ma evidenzia i segnali di ripresa, nel lavoro e negli investimenti delle aziende. “La situazione attuale è migliorata rispetto a un anno fa” ribadisce Giuseppe Morganti, che ricorda la disponibilità di governo e maggioranza fin dalla presentazione della prima bozza nel recepimento delle esigenze espresse da categorie economiche e sociali. Va riconosciuto un elemento nuovo: l'aver preso di mira non solo i patrimoni immobiliari ma anche liquidi e finanziari. L'ampliamento della base imponibile ha permesso forti abbattimenti. Simone Celli fornisce numeri. Si prevede un gettito di 14,1 milioni di euro. Di questi, 3,5 sulle attività finanziarie come la raccolta indiretta in territorio e 2 milioni sugli strumenti finanziari detenuti all'estero. Per il patrimonio netto delle persone giuridiche si parla di 3,6 milioni di euro. La parte relativa agli immobili porterà 5 milioni. Il segretario intende però sottolineare la scelta politica di incidere in maniera meno pesante sul bene casa che la per realtà sammarinese – dice - “è bene fortemente sociale”.





MF