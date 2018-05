Quirinale: Cottarelli rimette il mandato, pronto il governo politico targato 5Stelle-Lega

La crisi politica italiana, iniziata dopo il voto del 4 marzo, sembrerebbe ad una svolta. Dopo la bocciatura nei giorni scorsi, da parte del Quirinale, di Paolo Savona quale Ministro all'Economia, oggi Matteo Salvini – dopo aver annullato gli impegni elettorali – ha incontrato a Roma Luigi Di Maio. Il confronto ha avuto esito positivo: “ci sono le condizioni per un Governo politico”, recita una nota congiunta, diffusa pochi minuti fa. L'accordo prevede la conferma di Giuseppe Conte alla Presidenza del Consiglio. Nel frattempo impazza il totoministri. Si parla, tra le altre cose, dello spostamento di Savona agli Affari Europei, mentre l'Economia andrebbe a Giovanni Tria: docente di Tor Vergata. Per gli Esteri il nome sarebbe invece quello di Enzo Moavero-Milanesi. Alle 19.40, Carlo Cottarelli dal Quirinale ha rimesso ufficialmente il mandato al Presidente della Repubblica Mattarella. "E' stato un grande onore lavorare al servizio del Paese anche se per qualche giorno" ha detto in conferenza stampa, annunciando il suo ritiro - e con lui l'ipotesi di un governo del Presidente - per favorire invece la nascita di un probabile governo politico. Alle 21 Giuseppe Conte salirà infatti al Colle per un incontro con il Presidente Mattarella.