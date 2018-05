Patrimoniale, la delusione del Partito socialista

Il gruppo consiliare del Partito socialista deluso per come governo e maggioranza hanno condotto il dibattito sulla patrimoniale. In una nota stampa il PS ricorda di essere stato contrario al provvedimento già in fase di legge di bilancio, e di avere presentato una serie di emendamenti respinti dal Governo "senza nessun tipo di dibattito". La nota evidenzia l'impossibilità di incidere e partecipare alle scelte per via di un metodo che utilizza solo i numeri della maggioranza come puno di forza. "Lo sciopero di ieri- conclude il PS- certifica però che il Paese non è più disposto a subire l'arroganza ed i danni del governo di adesso.sm"