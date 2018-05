Politica italiana: incontro Salvini - Di Maio

E' in corso alla Camera il vertice Salvini-Di Maio, nuovo tentativo di far nascere il governo M5s-Lega a 88 giorni dalle elezioni. Potrebbe aggiungersi anche Giorgia Meloni, che ha prima incontrato il leader della Lega ed è candidata a un ministero in caso di ingresso di Fdi nella maggioranza. Una decisione che richiede l'assenso del M5s. Il Quirinale attende una risposta, dopo i contatti di Mattarella con i presidenti delle Camere Casellati e Fico. Conte, possibile premier, ha tenuto la sua lezione a Firenze ed è poi tornato a Roma.