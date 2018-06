Nuovo Governo Italia: Esecutivo RSM già al lavoro per riattivare i tavoli necessari

Intanto ci si interroga sugli effetti, sul Titano, della possibile introduzione della flat-tax in Italia.

“Siamo disponibilissimi come sempre al confronto, che speriamo possa partire sin da subito”. Così Nicola Renzi, nel giorno del giuramento del Governo italiano. Il Segretario di Stato garantisce che si cercherà immediatamente un contatto, per confermare l'amicizia tra i 2 Stati, e ricercare interessi comuni. Quanto all'omologo – il Ministro agli Esteri Moavero –, Renzi lo definisce persona con un “cursus honorum di altissimo livello, esperto di politica e amministrazione”. “Sarà un piacere – conclude – poter lavorare con lui”. “La notizia dell'insediamento di un Governo, dopo circa 90 giorni di crisi, è già di per se positiva – afferma dal canto suo Simone Celli –; e i primi segnali, anche per l'andamento dei mercati, sono incoraggianti. L'obiettivo è rafforzare le già ottime relazioni con l'Italia”. Riguardo all'annunciata introduzione della cosiddetta flat-tax, c'è chi teme tuttavia il venir meno di uno dei tradizionali elementi di attrattività del Titano: il differenziale fiscale vantaggioso. Ma su questo punto il Segretario alle Finanze è chiaro. “La competitività fiscale – sostiene Celli – non è l'unico asset sul quale impostare un modello di sviluppo concorrenziale; vi sono anche altri pilastri, come ad esempio la poca burocrazia. Personalmente ritengo più equo un sistema che garantisca un'adeguata progressività. Non credo, comunque, che tutto ciò condizionerà in modo sostanziale le nostre scelte”. Più possibilista, su questo punto, Andrea Zafferani. “Se l'Italia varerà questa misura – afferma – credo che anche noi, per mantenere la competitività, potremmo fare una riflessione sul modello di tassazione, specie nei confronti delle imprese. Chiaramente verrebbero a meno delle entrate, così come per i nostri vicini. Quanto alle persone fisiche, invece, la nostra tassazione media è già più bassa del 15%”. Per il Segretario al Lavoro è comunque un sollievo poter avere finalmente un interlocutore. “Ci adopereremo – dice Zafferani – per riattivare subito i tavoli necessari; sperando ci sia quel dialogo registrato negli ultimi anni”