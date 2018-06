Spagna: sfiduciato Rajoy, il nuovo Premier è il socialista Sanchez

Decisivi i voti dei nazionalisti baschi. Possibili - ora - elezioni anticipate.

“E' un onore lasciare una Spagna migliore di quella che ho trovato”. Con queste parole Mariano Rajoy ha ammesso la sconfitta, e se ne è andato tra gli applausi di chi – fino ad ora – aveva sostenuto la legislatura. Subito dopo, il voto, che ha sancito la sfiducia per il suo Governo. Un esito scontato. Decisiva, ieri, la decisione del artito nazionalista basco di appoggiare la mozione di censura presentata dal segretario dei socialisti, Pedro Sanchez. 46 anni, soprannominato “Pedro el Guapo” - il bello -, è lui il nuovo Premier spagnolo. All'origine di tutto la tempesta, abbattutasi sui Conservatori, all'indomani della sentenza sullo “Scandalo Gurtel”, che ha portato alla condanna per corruzione di un intero partito. Ciò che è accaduto oggi – in Parlamento – è un fatto senza precedenti, nella storia democratica spagnola: mai una mozione di censura costruttiva aveva avuto successo. A far cadere l'Esecutivo, alla fine, una singolare alleanza tra Socialisti, Podemos, indipendentisti catalani e nazionalisti baschi: 180 voti, che hanno decretato il capolinea politico di Rajoy. Difficile, tuttavia, prevedere il seguito della storia. La scadenza naturale della legislatura è il 2020, e Sanchez punterebbe ad un Governo di minoranza, ispirandosi al “modello portoghese”; ma molti suoi compagni di viaggio spingono per elezioni anticipate. Il nuovo Premier, dopo avere per mesi appoggiato la linea del pugno di ferro di Madrid contro la Catalogna ribelle, tende ora la mano ai separatisti, promettendo dialogo “per una soluzione politica”. In Germania, intanto, la Procura generale dello Schleswig-Holstein ha presentato una nuova richiesta di estradizione, per l'ex presidente catalano Puigdemont, alla Corte d'Appello del Land, cui spetterà la decisione finale.