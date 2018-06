I mercati brindano al nuovo governo, l'Ue apre alla collaborazione

Il nuovo governo a maggioranza M5s-Lega, guidato da Giuseppe Conte, ha giurato al Quirinale davanti al presidente Mattarella. Poi il passaggio di consegne a Palazzo Chigi con Gentiloni che rivendica di aver lasciato l'Italia meglio di 5 anni fa.



E i mercati, dopo le giornate di passione legate all'incertezza, festeggiano la nascita del nuovo governo. Spread subito in netto calo fin dalle prime battute e chiude a 226. Anche la Borsa in deciso rialzo a +1,49%.



Ma i segnali più positivi arrivano dall'Europa, con i messaggi di Juncker e Tusk. Per il presidente della Commissione europea “l'Italia avrà un ruolo di primo piano con la forza delle sue proposte”, mentre il Presidente del Consiglio europeo si dice impaziente di lavorare con Conte. “La Sua nomina – sottolinea Tusk – avviene in un momento cruciale per l’Italia e per l’intera Unione europea. Per superare le nostre sfide comuni abbiamo bisogno più che mai di unità e solidarietà. Io credo fermamente che la nostra comunità potrà prosperare se sarà basata sul dialogo rispettoso e su una leale cooperazione, che io farò di tutto per assicurare”.



fm