Adesso.sm: riportare il confronto politico dentro i confini del rispetto

“Riportare il confronto politico dentro i confini del rispetto”. Lo chiede, in una nota, Adesso.sm, ripercorrendo gli ultimi episodi di questi giorni, ad iniziare dallo sciopero. Già previsto – per venerdì – un incontro con la CSU, che verrà esteso alle altre forze sociali. Dito puntato, invece, contro alcuni esponenti di DiM. “Quello che è avvenuto mercoledì dentro e fuori il Consiglio – recita il comunicato – è una deriva violenta che non può essere accettata in un Paese democratico”. Da qui la richiesta di prese di posizione – da parte della minoranza – che stigmatizzino ciò che è successo.